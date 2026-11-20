El exnovio de Marta Fort, Juan Manuel Ramírez, reveló detalles de la rutina que compartían durante la relación y aseguró que la hija de Ricardo Fort disfrutaba de salir a comer todos los días. En medio de las repercusiones por la separación, el empresario también contó que algunas cenas podían costar entre 500 y 1.000 dólares y explicó que esas diferencias terminaron afectando el vínculo.

La revelación se conoció este jueves en Intrusos (América), donde difundieron un audio de Ramírez en el que dio su versión sobre los motivos de la ruptura. Según relató, cada vez que viajaba a Argentina para verla, las salidas a restaurantes eran parte habitual de sus encuentros.

"Si yo voy de jueves a domingo, a ella le encanta salir todos los días a comer. Y las salidas a comer de Marta son a lugares lindos. Y los lugares lindos salen de 500 a 1.000 dólares por comida", contó.

El empresario reconoció que, con el tiempo, dejó de disfrutar ese tipo de planes porque representaban un gasto importante para su economía. "Una comida de 100, 150 dólares ya la disfruto. Más me parece la estupidez más grande del mundo, porque a mí me cuesta hacer la plata", expresó.

Además, marcó una diferencia entre sus realidades económicas y aseguró que no tenía la misma situación que su expareja. "Yo no tengo la vida resuelta como ella", sostuvo.

Las diferencias de hábitos que desgastaron la pareja

Durante el descargo, Ramírez explicó que las diferencias no estaban relacionadas únicamente con el dinero, sino también con las rutinas y los estilos de vida. El empresario se definió como una persona deportista, que no toma alcohol y que prefiere levantarse temprano, mientras que describió otros hábitos en su expareja.

Según su relato, las salidas y los planes nocturnos terminaban afectando su descanso y su organización cotidiana. También aclaró que no juzgaba a Marta por su estilo de vida, pero que sentía que la relación lo estaba desenfocando de sus propias prioridades.

La respuesta de Marta Fort tras la separación

Por su parte, Marta también había hablado sobre el final del romance durante una entrevista con José María Listorti en el programa de streaming Blender.

La hija de Ricardo Fort aseguró que las diferencias económicas eran uno de los puntos que más incomodaban a Ramírez y lanzó una frase que generó repercusiones: "Tenía que rebajarme un poco a su nivel".

Además, contó que su expareja se sorprendía por su situación económica y que esas diferencias habían influido en la dinámica de la pareja.

De esta manera, ambos expusieron públicamente sus versiones sobre una relación que terminó marcada por diferencias económicas, hábitos y expectativas.