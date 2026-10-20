El ex de Pampita se agarró a las piñas en la calle e intervino la policía

Roberto García Moritán y Néstor Pitrola protagonizaron un tenso episodio tras coincidir en un programa emitido un sábado en el canal La Nación+. La disputa comenzó con un cruce de palabras al aire durante la transmisión televisiva y continuó afuera. Pepe Ochoa detalló en LAM por la pantalla de América Tv que la discusión subió de tono en vivo.

El dirigente político le habría expresado a Roberto García Moritán la frase "te voy a cagar a trompadas", mientras que el empresario contestó "ah, ¿me querés cag.. a tromptadas? te espero afuera". Tras la amenaza la situación se trasladó a la esquina del canal, donde la expareja de Pampita aguardó para enfrentarlo físicamente. La contienda duró unos 20 minutos.

Productores del ciclo intentaron separar a las partes y la policía de una garita cercana debió intervenir de inmediato en la vía pública. Roberto García Moritán dialogó con Karina Iavícoli y le dijo "no me agarré a piñas, solo quise marcarle la cancha a quienes incitan a la violencia y quieren que en Argentina pase lo mismo que en Francia". Un fiscal actuaría de oficio.

Por su parte Néstor Pitrola aclaró su versión en X ante el periodista Luis Gasulla con el mensaje "Te aclaro que lo único que ocurrió es que Moritan me quiso agredir adentro y afuera del estudio de La Nación+. No le di ni cinco de bola a sus provocaciones. Perdió el debate y quería agredir. Es un violento, muy descompuesto. No está a la altura".