El fútbol uruguayo se encuentra de luto tras la muerte de Bruno Bentancor, delantero de 22 años formado en las divisiones inferiores de Peñarol y actual jugador de Deportivo Italiano. La institución confirmó que el futbolista falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, una noticia que generó una profunda conmoción tanto en Uruguay como en Argentina.

La confirmación fue realizada por Deportivo Italiano a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, donde despidió al atacante con un sentido mensaje.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano", expresó la institución.

Una carrera con paso por Peñarol y el exterior

Bentancor comenzó su formación futbolística en Fénix y posteriormente se incorporó a las divisiones inferiores de Peñarol, donde logró debutar en la Primera División en 2023.

Con la camiseta del conjunto aurinegro disputó 14 partidos antes de continuar su carrera en distintos clubes. Su recorrido incluyó pasos por Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Tras esa experiencia regresó a Uruguay para incorporarse a Deportivo Italiano, equipo con el que había disputado cuatro encuentros y convertido dos goles en la actual temporada.

La prueba en Argentina

El nombre de Bentancor había cobrado notoriedad en Argentina pocos días antes de su fallecimiento, cuando viajó a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra.

Durante esa estadía protagonizó un episodio que trascendió públicamente luego de que cámaras de seguridad registraran el retiro de indumentaria deportiva perteneciente a otros jugadores del plantel.

Según se informó, la situación se resolvió sin intervención judicial después de que el futbolista abonara el valor de los elementos retirados y el club decidiera no presentar una denuncia.

Tras ese episodio regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano, donde continuó su carrera hasta su inesperado fallecimiento.

La noticia provocó numerosas muestras de dolor y mensajes de despedida de compañeros, clubes e hinchas, que recordaron al joven delantero por su paso por el fútbol uruguayo y lamentaron su prematura muerte a los 22 años.