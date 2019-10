El ex presidente Mesa busca un segunda oportunidad para gobernar Bolivia

El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005), quien en 2005 renunció a la presidencia acorralado por las protestas que lideraba el entonces candidato Evo Morales, es el dirigente opositor con la mayor posibilidad de forzar un balotaje cuyo resultado puede marcar el fin de la hegemonía del actual mandatario. Mesa, de 66 años, historiador, escritor y periodista, fue elegido en 2002 como vicepresidente en la fórmula que lideró el empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, que renunció a su cargo en octubre de 2003, tras los más de 60 muertos causados por la represión militar a una ola de protestas sociales, liderada en parte por Morales, que se conoció como la Guerra del Gas. Mesa ocupó el sillón presidencial sólo por veinte meses: dos años después de asumir, movilizaciones indígenas a favor de la nacionalización de los hidrocarburos devinieron en la renuncia de Mesa y la convocatoria de elecciones en las que triunfó Morales. Este pasado como ex presidente de Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia boliviana por las muertes en las revueltas de 2003 es el eje de las mayores críticas en su contra. Pero a pesar de estas críticas, desde que a finales de 2018 decidió ser candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda, integrado luego en la alianza Comunidad Ciudadana, su popularidad ha ido creciendo y con su lema "Ya es demasiado" de casi catorce años de Evo Morales en el poder se posiciona para aspirar a la segunda vuelta electoral. También juega en su favor la movida política de Morales al designarlo en 2014 como representante oficial para la Defensa de la Causa Marítima, un trabajo no remunerado que consistía en ser el vocero ante el mundo de la demanda marítima planteada por Bolivia contra Chile en la Corte de La Haya. Entonces, Mesa dijo que puso el interés del país por encima de la política. Finalmente, el tribunal rechazó la exigencia boliviana de que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico. Nacido en La Paz el 12 de agosto de 1953, bajo el nombre de Carlos Diego de Mesa Gisbert, sus padres fueron José de Mesa y Teresa Gisbert, ambos reconocidos arquitectos e historiadores y, por ende, miembro de una clase elevada que sobresalía en un país aquejado por índices de pobreza estructural. Está casado en segundas nupcias con Elvira Salinas de Gamarra, con quien tuvo dos hijos, Borja Ignacio y Guiomar. Mesa vivió y estudió en España y tiene una sólida formación intelectual, que mostró en diversos libros y documentales en los que aplicó sus aptitudes como periodista, historiador y cineasta y cosechó premios internacionales. De cara a los comicios, Mesa formó la alianza Comunidad Ciudadana y eligió como su acompañante en la postulación a Gustavo Pedraza. El ex mandatario usó como eslogan durante esta campaña la frase "¡Ya es demasiado!" para acusar a Morales de corrupción, injusticia y autoritarismo, aunque reconoce los logros en materia económica y su efecto en la inclusión social de la gestión de Morales. Prometió que si gana, no privatizará las empresas nacionalizadas por Morales, ni anulará los programas sociales. Además, aseguró que los órganos del Estado actuarán de manera independiente y con ello garantizará un Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, así como reestructurar la justicia, que considera que actualmente está corrompida.