El ex suegro de De Paul reveló sus peores secretos y apoyó al papá de Tini

El conflicto financiero de Tini Stoessel con sus padres sumó un respaldo impensado. En medio de los resultados de la auditoría a Alejandro Stoessel, la división de la fortuna familiar y las tiranteces por la empresa, Horacio Homs, padre de Camila Homs, salió a respaldar al productor y cuestionó con dureza la cobertura periodística de la crisis.

Durante una comunicación con Luis Ventura y Marina Calabró en Primicias Ya, el empresario fue consultado sobre la posible intervención de su exyerno, Rodrigo De Paul, en la interna. Sin embargo, Homs desvió el foco. "Con el pasar actual que tiene Rodrigo, no necesita nada de nadie", sostuvo, al tiempo que remarcó: "¿Qué tiene que ver De Paul con el problema entre un padre y una hija? Ella solo quiere saber lo que tiene". En esa línea, desestimó cualquier acusación de manipulación por parte del futbolista hacia la cantante al señalar que "cualquiera puede aconsejar a cualquiera, pero no por mala leche, sino para que se aclaren los tantos de una sociedad".

Su postura más contundente estuvo dirigida a la defensa de Alejandro Stoessel y a criticar el rol de los medios de comunicación. "Ustedes son muy crueles por todo lo que están diciendo", lanzó al aire. Asimismo, hizo referencia al estado de salud del productor expresando que "están hablando muy mal de una persona que está enferma, que lo están operando y demás", y exigió mayor rigor al señalar que "hay que hablar con documentación concreta, no pueden ensuciar a una persona como la están ensuciando".

Al analizar la disputa patrimonial, el padre de Cami Homs interpretó el accionar del productor como una actitud de protección hacia Martina Stoessel. "Están matando al tipo, y algo debe haber, pero lo único que quiso hacer, para mí, fue proteger los bienes de su hija", consideró. Sobre la estructura empresarial, explicó que "hubo una sociedad donde él tenía una empresa y su hija era parte, ahora ella creció y debe querer separar sus bienes", y agregó con respecto a la repartición de porcentajes: "Se tendrán que poner de acuerdo en cuanto a los porcentajes, pero no creo que un padre quiera cag… a la hija".

En otro tramo de la entrevista, Homs arremetió de nuevo contra el trabajo de los cronistas y justificó el episodio en el que el productor le arrojó piedras a la prensa. "La única mala intención es de ustedes: el periodismo, los noteros… Nadie sabe la realidad", afirmó, para luego sentenciar sobre la agresión: "La sacaron barata. Si yo hubiera estado en su lugar les hubiera tirado adoquines".

Por último, remarcó la importancia del trabajo del productor en la carrera artística de la cantante al enfatizar que "Martina Stoessel es lo que es gracias a la empresa del padre, no nos olvidemos de eso", e interpeló al panel cuestionando si "hubiese llegado a algún lado" sin la figura de Stoessel. Para finalizar, pidió tregua para su vecino de Cariló aclarando que "no tomo partido por nadie, solo digo mi apreciación. Es una persona que está enferma y deberían dejarlo un poquito en paz".