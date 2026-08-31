El excampeón de Turismo Carretera Walter Antonio Hernández fue víctima de un violento asalto comando en su establecimiento rural ubicado en la zona de La Polola, en las afueras de Mar del Plata. Una banda integrada por al menos seis delincuentes armados y con los rostros cubiertos irrumpió en la propiedad, lo golpeó y se lo llevó como rehén a bordo de su propia camioneta.

El hecho ocurrió en la finca La Silecia, ubicada en inmediaciones de la ruta provincial 88, en el partido de General Pueyrredón. Los delincuentes redujeron al empresario rural y comenzaron a exigirle dinero durante el asalto.

"Dame los dólares que sos papero" fue una de las frases que los delincuentes le repetían a Hernández mientras lo amenazaban. En medio del ataque, el exautomovilista recibió golpes de puño en la cabeza y en el abdomen. Pese a la violencia del episodio, las heridas no fueron consideradas de gravedad y no necesitó ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Los asaltantes se llevaron cerca de un millón de pesos en efectivo, además de joyas, un teléfono celular, la billetera y documentación personal de la víctima. Sin embargo, el ataque no terminó allí.

Después de apoderarse de sus pertenencias, los delincuentes obligaron a Hernández a subir a su propia camioneta, una Toyota SW4, y escaparon del establecimiento con el expiloto privado de su libertad.

La banda recorrió varios kilómetros con Hernández como rehén hasta que finalmente lo hicieron descender en la vía pública. Los delincuentes continuaron con la fuga y dejaron atrás a la víctima.

Horas después, la Toyota SW4 fue encontrada completamente incendiada en las calles del barrio Las Heras, en la periferia de Mar del Plata. El vehículo había sido utilizado durante la fuga y su incendio ahora es analizado como parte de la estrategia utilizada por los delincuentes para intentar eliminar rastros.

La investigación quedó en manos de la Justicia local y de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Mar del Plata. Los investigadores analizan cámaras de seguridad ubicadas en los accesos rurales y en las rutas cercanas para reconstruir el recorrido realizado por la banda.

Además, una de las hipótesis que buscan determinar es si los delincuentes contaban con información previa sobre Hernández, su actividad económica y los movimientos dentro del establecimiento rural.

Walter Hernández tiene 61 años y es una figura reconocida del automovilismo argentino. En 1993 se consagró campeón de Turismo Carretera a bordo de un Ford Falcon.

Después de retirarse de las competencias profesionales, se dedicó al sector agropecuario y quedó al frente de El Parque Papas SRL, una empresa dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de papa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, la Justicia busca identificar a los seis integrantes de la banda y determinar si el violento asalto fue producto de un dato previo sobre la actividad y los bienes del excampeón de TC.