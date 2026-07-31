El exclusivo refugio en medio de la nieve que eligió Pampita

Pampita inició la segunda semana de su receso invernal con un viaje hacia Villa La Angostura. La conductora llegó al sur del país junto a sus hijos para pasar unos días de descanso en un entorno de nieve y naturaleza a orillas del lago Nahuel Huapi. El alojamiento seleccionado se encuentra en un complejo de lujo que integra un diseño contemporáneo con elementos clásicos de la arquitectura de montaña tradicional.

La edificación cuenta con paredes de madera y grandes ventanales que ofrecen vistas directas hacia el bosque nevado. Estos cristales permiten el ingreso de luz natural en toda la propiedad y refuerzan la sensación de amplitud en cada habitación. En la zona exterior, la cabaña posee un muelle privado al cual se accede mediante un puente de madera techado que desemboca directamente en el embarcadero sobre el agua. El diseño suma detalles en vidrio y perfilería metálica negra que contrastan con los materiales nobles de la región.

En el interior de la vivienda se destaca un living con una estética sofisticada, donde hay una chimenea de piedra y alfombras de fibras naturales sobre suelos de madera. El comedor y los dormitorios están amoblados con piezas de estilo Chesterfield que presentan terminaciones en capitoné, aportando un aire de elegancia británica al ambiente. Las habitaciones también incluyen cómodas de madera y espejos de gran porte, además de una iluminación tenue y ornamentación con motivos botánicos.

La parte externa del refugio respeta la estética alpina característica de la Patagonia. La estructura exhibe techos a dos aguas y paredes revestidas en madera de tono azul con buhardillas. Una pequeña torre de inspiración victoriana completa la fachada del edificio, logrando una integración visual armoniosa con el paisaje local.