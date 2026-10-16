En el marco de las competencias de hockey sobre patines en la World Skate Games Asunción 2026, DIARIO HUARPE habló con Manuel Alberto Marinero, veterano de guerra de la Armada Argentina que fue tripulante del Crucero General Belgrano.

El ex-combatiente sanjuanino, pero radicado en Córdoba (desde 1984), además, es un ferviente apasionado por el hockey sobre patines, disciplina que todavía sigue practicando a sus 64 años de edad.

En esta sentida entrevista, los sentimientos por Malvinas, el deporte y la camiseta argentina, le trajo muchos recuerdos y fue así relatando sus memorias y pensamientos. Con una remera alusiva con la leyenda "Prohibido Olvidar", el excombatiente dialogó sobre su historia, sus vínculos con referentes del deporte y su incansable apoyo a los seleccionados nacionales.

Durante la charla, Marinero relató sus vivencias como parte de la tripulación del Crucero General Belgrano durante el conflicto bélico. A su vez, recordó su vínculo histórico con la disciplina: "En mi infancia jugué al hockey en el Club Social San Juan y posteriormente continué mi camino camino en la Armada Argentina, jugando en Puerto Belgrano junto a figuras destacadas como Fabián Mazochi (actual presidente de Rivadavia), es un hermano de la vida y también con Dante Bernal".

Consultado sobre la importancia de llevar la remera conmemorativa y su bandera a todos lados, Marinero destacó que estos eventos y el alcance de torneos internacionales sirven para mantener viva la memoria colectiva y mostrarle al mundo la identidad de los argentinos.

En otro aspecto, mencionó su intención de volver a jugar en San Juan para reencontrarse con su madre y compartir cancha con históricos como el "Pollito" Beller, Freddy Lu y Néstor Menni, que fueron amigos y les envió un cálido saludo.

Por otro lado, contó que "estamos más visibilizados, el mundial ya de Qatar nos mostró al mundo, nos mostró a los argentinos y es muy importante estas palabras: No se ama lo que no se conoce. Tenés que saber de Malvinas para conocer, porque un soldado no muere en el campo de batalla, muere cuando su pueblo lo olvida, y ustedes son el pueblo, no nos olviden", fue el mensaje que expresó a este medio.

"Esta camiseta me acompaña, me olvidé mi bandera, pero estuvimos hace poco en... el torneo en San Juan de la Casa Cuna y llevé mi bandera, la gente la vio, aplaudió... la verdad que ha sido un lindo encuentro, este seguramente tiene que ser positivo para nosotros y siempre digo "¡Vamos, Argentina, hasta la muerte!", concluyó.

Fotos y video: Maxi Maldonado.