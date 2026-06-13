El exfutbolista chileno que aseguró que "Argentina será la gran decepción"

A pocos días del debut de Argentina frente a Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas, una voz del fútbol chileno generó controversia con sus declaraciones. Patricio Yáñez, quien vistiera la camiseta de su país en 44 partidos oficiales y fuera mundialista en España 1982, analizó el panorama del certamen que se avecina. El ex delantero de Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores 1991, se refirió a las posibilidades del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Respecto a la Albiceleste, el ex atacante manifestó que "Va a ser la gran decepción. Son los actuales campeones del mundo, pero no creo que lleguen alto". Esta postura confrontativa ha sido una característica de Yáñez desde su retiro profesional a fines de la temporada 1994.

En diálogo con Radio Agricultura FM, el chileno profundizó su visión al señalar que "Yo lo digo porque futbolísticamente hay otras selecciones superiores a Argentina. Pienso que puede pasar un par de etapas, pero no van a llegar a donde piensan muchos que es la final".

La crítica de Yáñez también alcanzó a Marcelo Bielsa por su comportamiento con la prensa al llegar a tierras norteamericanas. Al referirse al técnico de Uruguay, el ex jugador expresó que "Es pesado. Es un maleducado, es un maleducado. Separemos las cosas, porque ahora la gente es capaz de bajarse los pantalones con tal de tener a Bielsa".

Finalmente, el ex futbolista concluyó sobre el proceso del entrenador argentino en el seleccionado charrúa asegurando que "Ha hecho cosas horribles en Uruguay y con razón se gana todo lo que se ha ganado".