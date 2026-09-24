El exfutbolista de la Selección con el que sale Viviana Canosa sería casado

La conductora Viviana Canosa provoco un enorme revuelo al compartir detalles sobre su presente amoroso en el espacio Carnaval Stream. Durante la emisión de El bulo de Viviana, la periodista aseguro que mantiene contacto desde hace 7 anos con un exintegrante de la Selección Argentina. Según su relato, el deportista reside actualmente fuera del país y planean encontrarse muy pronto. De echo, afirmo enfática: "La semana que viene lo veo", para luego agregar sobre su decisión: "Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más".

Sin embargo, las declaraciones no tardaron en generar repercusiones. Desde el aire de El Observador, Yanina Latorre puso en duda cada una de sus palabras y desactivo la expectativa generada alrededor de la cita. "No le creo nada", sentenció la panelista, recordando la época en la que compartían micrófono diario. Según explico, durante aquel periodo vivió situaciones parecidas que resultaron falsas: "Estuve un año entero haciendo pases con ella, me hacía las mismas cosas y era todo mentira".

A pesar de su escepticismo, la historia dio un giro inesperado cuando repasaron el audio en el estudio. Tras analizar minuciosamente el tono de la conductora, la angelita aseguro haber identificado de inmediato al personaje en cuestión. "Ah, ya sé quién es, si es el que me dijo a mí. Está casado", lanzo sin dudarlo.

Ante el pedido de su compañero Gustavo Noriega para encarar un enigmático al aire, la panelista rechazo la propuesta por considerar que la identidad quedaría al descubierto al instante. "No, es muy fácil de sacar si lo hago. Es casado. A mí me contó que un día la llevó a la casa, que se habían visto", comento para dejar en claro que posee mas datos de los que revela.

Para cerrar el tema, Latorre expreso que todo responde a una estrategia mediática para divertir a la audiencia y desacredito el drama. "Permitime dudar de todo, porque para mí Viviana se hace la graciosa. Porque tuve un año remándole los pases, pases divinos, pero ahora está entrando en ese mood, que me parece bien, porque cuando cuenta esto es graciosa. No es la que está enojada con el mundo", concluyo la periodista.