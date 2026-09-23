El exfutbolista de la Selección con quien Viviana Canosa tiene una relación

Viviana Canosa sorprendió a sus seguidores al confesar en su ciclo de streaming que aceptó una propuesta para salir con un famoso futbolista. Se trata de un ex integrante de la Selección Argentina que lleva siete años intentando conquistarla de manera insistente.

A sus 55 años, la periodista relató cómo fue el último contacto que tuvo con el deportista. Según detalló, él la volvió a llamar para insistir con el encuentro y ella finalmente accedió a tener una cita la semana que viene.

Entre risas, la comunicadora explicó que prefiere mantener las cosas de forma relajada. Comentó que irá a cenar para probar suerte y ver qué sucede, asegurando que si no lo hace ahora no lo hará nunca más. Aunque no quiso revelar el nombre de la persona, dejó en claro que es una figura de gran popularidad internacional.

Revelaciones de Rial sobre el candidato

El periodista Jorge Rial ya había adelantado en su espacio de streaming que un jugador muy famoso le escribía a la conductora e incluso le enviaba fotografías subidas de tono. En esa oportunidad, ella no negó el interés y admitió abiertamente que le atrae la idea de salir con un deportista en actividad.