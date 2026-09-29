El exnovio de Oscar González Oro reveló su última conversación con él: "Estaba sufriendo mucho"

La muerte de Oscar González Oro a los 73 años generó un profundo dolor en el ambiente periodístico y del espectáculo. A pocos días de su partida, Mauro Francisco rompió el silencio para recordar a quien fue su pareja durante varios años. A pesar de haber terminado su relación sentimental hace siete años, ambos mantenían un vínculo cercano y un contacto fluido.

En una entrevista televisiva, el actor detalló de qué manera se enteró de la triste noticia a través de llamados de amigos en común. Durante la charla, confesó que la comunicación entre ellos era habitual y mensual, remarcando que el conductor no la estaba pasando bien en sus últimos tiempos. Sobre ese punto precisó que en su reciente contacto el periodista le consultó por sus proyectos laborales manteniendo intacto su habitual sentido del humor.

El artista reflexionó sobre el impacto emocional que le provocó esta pérdida y remarcó el gran cariño que conservaba por el presentador. Afirmó que elige recordarlo con alegría y como un referente absoluto dentro de los medios de comunicación.

Respecto al entorno que acompañó al locutor en sus últimos días en la ciudad de Punta del Este, Francisco indicó que se encontraba junto a personas de su extrema confianza. Mencionó la presencia de su productor histórico, su chofer y un amigo cercano, mientras que prefirió no dar certezas sobre el vínculo que mantenía con sus hijos en la etapa final.