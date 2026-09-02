El Explorador vuelve a San Juan con una aventura renovada para toda la familia

El espectáculo infantil El Explorador llegará nuevamente a San Juan con una propuesta renovada. La función será el domingo 6 de septiembre, a las 17:30, en la sala principal del Teatro Sarmiento, donde presentarán un show que incorpora una historia, nuevas canciones y una puesta en escena con escenografía, luces, efectos de sonido y pantalla.

Rodri Esmella, integrante del espectáculo, explicó que esta versión representa una evolución respecto de la propuesta anterior. Mientras el show previo recorría distintas canciones, aventuras y situaciones recreativas, esta vez la obra cuenta con una narrativa definida.

“Es un show nuevo. La gente que ya fue a ver el espectáculo puede ir ahora a ver uno nuevo”, señaló Esmella durante una entrevista con DIARIO HUARPE.

Según explicó, la historia plantea un viaje que atraviesa diferentes momentos y permite conectar las canciones y situaciones que ocurren sobre el escenario. La propuesta conserva algunos temas conocidos, pero suma nuevas canciones y escenas.

“Ahora hay una historia y un guion y, a diferencia del año pasado, ahora vamos con un show musical en vivo sobre el final del espectáculo, con guitarra, batería y canciones nuestras”, detalló.

Una propuesta que evolucionó

El Explorador lleva varios años recorriendo escenarios. Esmella contó que el espectáculo anterior comenzó hace aproximadamente cuatro años y medio y durante ese tiempo fue modificándose en la escenografía, la forma de contar las historias y el elenco.

Con el cierre de ese ciclo, el equipo entendió que para regresar necesitaba construir una historia diferente. Así surgió la nueva versión, que propone un recorrido con principio, desarrollo y desenlace.

Además de las canciones, el espectáculo incorpora una importante puesta técnica. “Hay muchas canciones nuevas, muchas escenografías y [...] nosotros nos encargamos de poder llegar un poco a los más grandes”, afirmó Esmella.

Un show para compartir

Uno de los objetivos es que los adultos también participen de la función. La intención es que padres y acompañantes puedan interactuar con los chicos y compartir la experiencia.

Esmella contó que reciben mensajes de familias que relatan cómo fue la primera experiencia teatral de sus hijos y cómo lograron mantenerse atentos, cantar y participar durante toda la función.

También mencionó casos de niños que suelen tener dificultades para permanecer en lugares cerrados, con mucha gente o sonidos elevados, pero que durante el espectáculo lograron integrarse y disfrutar. “Van al show y se la pasan jugando con otros chicos, cantando, disfrutando, riéndose”, relató.

Entradas y función

La presentación será el domingo 6 de septiembre a las 17:30 en el Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem Norte 34. Las entradas se consiguen en www.entradaweb.com y boletería.

Las entradas cuestan $30.000 para Platea Baja y $25.000 para Pullman. Además, hay una promoción familiar 4x3: para acceder, se deben seleccionar cuatro entradas e ingresar el código PROMOFAMILIAR.