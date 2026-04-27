El extraño look de Romina Gaetani en los Martín Fierro de la Moda

La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026 tuvo un momento de máxima atención cuando Romina Gaetani hizo su aparición. Lejos de las elecciones convencionales, la actriz apostó por la espectacularidad de un diseño de Fabián Zitta que rompió con todas las estructuras tradicionales de la alta costura. El vestido, un ejemplar total black, se destacó por una arquitectura de grandes triángulos y bordes brillantes que transformaron su silueta en una pieza de arte geométrico.

Esta creación escultórica fusionó el concepto del origami con una impronta futurista, logrando que el volumen superior dominara la escena mientras una espalda descubierta aportaba el toque de sensualidad necesario para equilibrar la rigidez del frente. No fue una elección para pasar inadvertida, sino un manifiesto estético que buscaba el impacto inmediato.

Al verla llegar, la conductora de la transmisión, Zaira Nara, no pudo ocultar su asombro y exclamó "¡Por Dios, lo que es este look!". Con total naturalidad, la actriz coincidió con la apreciación y señaló "Yo me miro en el monitor y digo exactamente lo mismo. Miren lo que es esta obra de arte de Fabián Zitta con este maquillaje y peinado de Nano Maldonado".

La charla continuó con un tono divertido sobre la apariencia espacial de la invitada. "Estás como galáctica. Te juro que siento que vas a salir volando", le comentó Zaira ante la magnitud de la prenda. Entre risas, Gaetani apeló a la nostalgia para describir su sensación y preguntó "¿Se acuerdan ustedes de Invasión Extraterrestre? Yo me siento como la nueva Invasión Extraterrestre de 2026".

La versatilidad del diseño también fue tema de conversación, ya que la actriz anticipó que la estructura principal no la acompañaría durante toda la velada. Al referirse a la comodidad para la cena, aclaró que al sentarse en la mesa pensaba retirarse la pieza superior y bromeó diciendo "Después me desnudo".

El paso de la artista por la ceremonia se convirtió rápidamente en tendencia, dividiendo las aguas en el mundo digital. Mientras algunos usuarios celebraron su coraje por lucir una propuesta tan osada y vanguardista, otros prefirieron comparar su estilo con la sobriedad de otras figuras presentes. Lo que nadie pudo negar es que la combinación de la visión arquitectónica de Zitta y el porte de Gaetani fue el gran tema de debate de la noche.