El famoso actor que se sumó a MasterChef tras el despido de L-Gante

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ajustó la lista de competidores tras la salida de L-Gante del canal Telefe. La primicia sobre la baja del artista urbano la dio la periodista Paula Varela en el programa Intrusos, lo que motivó un posterior comunicado de la señal televisiva. Aunque Elián Valenzuela prefirió no ratificar la noticia en primera persona, la desvinculación quedó totalmente consumada.

Poco tiempo después, Yanina Latorre reconfirmó la novedad en el ciclo SQP y reveló cuál es la figura elegida para ocupar la estación de cocina. El seleccionado para sumarse al certamen a pocos días del comienzo de las grabaciones es el actor Mike Amigorena, quien aporta una trayectoria centrada en la actuación y con incursiones musicales.

Respecto de las negociaciones que derivaron en esta incorporación, Yanina Latorre detalló que "lo buscaron desde el principio porque Telefe lo quería en MasterChef, pero él no quiso". Con este acuerdo de último momento, la producción decidió cubrir el espacio vacante apostando por un artista de perfil diferente pero manteniendo el vínculo con el ámbito artístico.

El inicio del rodaje está pautado para desarrollarse entre este jueves y viernes, por lo que las próximas horas resultarán determinantes para constatar si la señal oficializa la llegada del actor mediante sus plataformas digitales.

Por otra parte, la llegada de Amigorena sobre la hora implica un reto logístico en cuanto al aprendizaje culinario. El grupo de participantes acumuló semanas de entrenamiento en manejo de insumos alimenticios e instrucción culinaria básica. Frente a este panorama, queda por resolver el esquema que utilizará el actor para equiparar la preparación de sus compañeros antes del cruce inicial con los evaluadores.