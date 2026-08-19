El famoso cantante que confirmó su noviazgo con una famosa actriz

Paco Amoroso, una de las figuras más destacadas de la música urbana argentina, decidió poner fin a las especulaciones sobre su presente sentimental. El artista de 32 años utilizó sus redes sociales para oficializar su vínculo con la actriz mexicana Loreto Peralta, de 22 años. La noticia surge luego de varios meses de rumores que vinculaban a los jóvenes en diversos escenarios internacionales.

La confirmación se dio a través de una serie de fotografías donde se los ve disfrutando de un descanso en las costas mexicanas. En su publicación, el músico escribió "me quemé mi cuerpo pero no sentí dolor" para acompañar las imágenes que muestran abrazos y gestos cómplices entre ambos. La reacción de sus seguidores fue inmediata y el posteo se llenó de mensajes como "Te amamos Paquito, feliz vida" y "qué lindos que se ven juntos". Otros fanáticos sumaron deseos positivos diciendo "Qué joya de fotos, provecho y buenos días" y también "los amo, no se separe nunca".

Los indicios de esta relación se remontan a fines de 2025, cuando fueron captados caminando por la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, Peralta comenzó a acompañar al rapero en eventos de gran magnitud como los festivales Coachella y Bahidorá. Uno de los puntos de mayor exposición ocurrió durante una presentación del Free Spirits World Tour en Argentina, donde ambos protagonizaron un beso frente a toda la audiencia.

Loreto Peralta, reconocida por su trabajo en producciones como La casa de las flores y Serpientes y Escaleras, también había dado señales en sus propias plataformas. Recientemente publicó un video haciendo lip sync de la canción Ay, ay, ay, perteneciente al dúo de Paco Amoroso y Ca7riel. En las últimas semanas, la actriz mantuvo su presencia constante junto al músico, incluso subiendo al escenario del Palacio de los Deportes durante un show en México.