El famoso conductor de noticiero que se casó en secreto a sus 66 años

Claudio Rígoli contrajo matrimonio a los 66 años con su pareja Elisa en la isla de Monte Isola, situada sobre el lago Iseo en Italia. El periodista mantuvo la ceremonia en total hermetismo hasta que su flamante esposa compartió los registros del evento en sus plataformas digitales. La noticia fue difundida por la panelista Pilar Smith, quien aseguró que en el entorno laboral del conductor en El Nueve no estaban al tanto del acontecimiento.

Según relató la integrante del programa televisivo LAM, "Nadie sabía nada" sobre el enlace matrimonial. Incluso personas cercanas al círculo íntimo del comunicador, como su colega Esteban Mirol, se vieron sorprendidas por la novedad. Smith recordó la trayectoria del presentador al mencionar que "Él es súper bajo perfil, toda su vida siempre fue muy reservado" y agregó que sobre sus planes de licencia laboral "Él lo único que había anunciado era que se iba de viaje con ella".

Antes de llegar al destino final del enlace, los novios realizaron una parada en la ciudad de Roma. Para la ceremonia principal frente a una iglesia local, Elisa vistió un diseño strapless en tono hueso con detalles de frunces y falda de gasa, acompañado por una torerita. Rígoli optó por un traje de lino en la misma gama cromática, una camisa blanca y un cinturón marrón, luciendo una flor en su solapa.

Los festejos incluyeron sesiones fotográficas en diversos puntos de la isla y un recorrido por el agua. La pareja tiene previsto organizar un evento íntimo adicional cuando regresen a la ciudad de Buenos Aires para celebrar con sus allegados locales.