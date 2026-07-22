El famoso periodista que tiene nueva novia y lo mostró por todas las redes

Juan Pablo Varsky atraviesa un renovado presente sentimental junto a Manuela Meroni. La relación se hizo pública en octubre del año pasado a través del periodista Tomás Dente y cobró fuerza recientemente. Aunque mantienen un perfil reservado, la pareja decidió expresar sus sentimientos mediante un intercambio de mensajes en la plataforma Instagram.

La mujer se desempeña como vestuarista en la señal LN+ y es madre de Francisca, de 12 años,. Debido a su perfil bajo, casi no existen registros públicos del vínculo amoroso. Sin embargo, en un posteo reciente de su cuenta privada, Meroni comentó "Mucho movimiento, buena compañía" para describir su actualidad. El periodista deportivo reaccionó de inmediato a la publicación con la frase "¿Perdón? ¿Podrán?" acompañada por un corazón rojo.

La conversación continuó a la vista de sus seguidores cercanos cuando ella le preguntó "¿Vos? sí" y el comunicador concluyó el diálogo con un rotundo "Sí, yo". El romance fue abordado también en el programa televisivo LAM, donde el panelista Pepe Ochoa aportó detalles sobre el ámbito laboral de la pareja del conductor. Esta nueva etapa en la vida de Varsky surge luego de su separación de Lala Bruzoni, confirmando que la unión con la vestuarista se consolida día tras día.