El famoso que abandonó OnlyFans porque se encontró con "gente rara"

Esteban Hernán Ontivero, conocido como el Negro Onty tras ser el primer eliminado de la edición 2023 de Gran Hermano, compartió las dificultades que atravesó al intentar mantenerse en Buenos Aires después del programa.

El joven admitió que recurrió a la venta de contenido para adultos como una salida económica de emergencia. "Abrí el OnlyFans porque me hacía falta plata rápida y la hice. Tengo que decir que es una garch... Perdón la palabra, no me gustó nada, porque boludo, el que consume eso es medio raro", explicó sobre su decisión.

Durante su paso por la plataforma, Ontivero mantuvo límites estrictos sobre lo que estaba dispuesto a mostrar. "Aparte yo no mostraba nada", aseguró, detallando que su contenido se limitó a fotos y solo 2 videos, en uno de los cuales ni siquiera aparecía él.

La experiencia lo llevó a cuestionar las peticiones de los usuarios. "Lo que pasa es que el morbo no termina nunca, porque un día te piden algo y después lo quieren más, y después lo quieren más, y después lo quieren más. Loco, hasta hasta dónde llega la mente humana, culiao. La morbosidad", reflexionó el cordobés.

Uno de los pedidos más inusuales que recibió fue el de un usuario que le ofreció $200.000 por una videollamada realizando actos en un bidet con ropa deportiva. Ontivero recibió un adelanto de $100.000 hace aproximadamente dos años, pero no pudo cumplir con la tarea. "Y no, boludo, me dio asco, culiao. Tuve que cortar a los tres segundos", recordó.

Sobre el dinero, reconoció que no lo devolvió. "Tampoco le devolví el plato. No voy a mentir, no voy a decir: 'No, y le devolví la plata para ser un samaritano'. No, no se lo di", confesó con sinceridad.

La falta de estabilidad llevó a Ontivero a situaciones extremas, incluyendo noches durmiendo en la terminal de Retiro y aceptando alojamiento a cambio de sexo para sobrevivir. "Paraba un tiempo en una casa, después otra casa y otra casa, porque había que administrar el dinero", relató.

En esos encuentros, utilizaba medicación para poder cumplir con los pedidos si la persona no era de su agrado. "Me ofrecían quedarme en la casa, entonces yo iba y si la señorita no me gustaba, porque no era de mi gusto, compraba 'pastillas azules'. Tenía cinco o seis siempre", detalló.

El exjugador precisó que sus clientes fueron únicamente mujeres, con edades que alcanzaron los 73 años. "Lo máximo fue 73 años. Solo mujeres. Hombres me han ofrecido, pero todavía no quiero", aclaró.

En paralelo a sus problemas económicos, enfrentó una denuncia de su expareja, Tania Elizabeth Aguilera, quien lo acusó de abandonar a un hijo. Tras una prueba de ADN que confirmó que no era el padre, la Justicia de Córdoba condenó a la mujer a pagarle $1.300.000 por daño moral y $528.000 por tratamientos psicológicos.