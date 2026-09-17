El famoso que confirmó que le robaba plata y cosas a Gerardo Sofovich

Gustavo Sofovich recordó aspectos de su historia familiar al opinar sobre los conflictos patrimoniales que salpicaron al entorno de Tini Stoessel. Durante su participación en el programa La Mañana con Moria, el productor teatral compartió detalles de la relación con su padre, Gerardo Sofovich, luego de que Moria Casán mencionara los momentos complejos vividos con su hija Sofía Gala.

En medio de la conversación sobre el dolor que generan las disputas entre padres e hijos, Gustavo Sofovich indagó: “¿Había guita en el medio?”. Ante la negativa de la conductora, el productor fue consultado directamente sobre si existieron complicaciones de dinero en su propia casa.

La respuesta de Gustavo Sofovich provocó asombro en el panel al admitir el manejo de los fondos familiares durante su juventud. “Lo choreaba, pobre Gerardo. Igual yo generé mucha guita laburando. Pero muchos años...”, manifestó en el programa.

Seguidos a estos dichos, el invitado detalló una maniobra particular vinculada a una embarcación de su progenitor. “Un barco le vendí un barco cuatro veces”, sostuvo en la emisión televisiva.

Frente a la inquietud de la conductora sobre si el hecho representó una transacción favorable o un engaño, el productor aclaró los motivos de esa operación. “El barco lo había comprado para mí, después le gustó un día que fuimos a pasear. El barco le cambió la vida a Gerardo”, explicó.

A pesar de los episodios narrados sobre las finanzas, el productor concluyó su intervención con una valoración positiva sobre el lazo afectivo que sostuvo con el conductor fallecido en 2015. “Mi relación con Gerardo fue hermosa”, afirmó.