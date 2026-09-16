El famoso que conquistó a su novia hablando toda la noche sobre Boca

Durante su visita al ciclo Otro Día Perdido, transmitido por Eltrece, el actor Matías Mayer compartió detalles sobre el origen de su relación sentimental con Sofía, una abogada ajena al ámbito artístico con quien lleva cuatro años y medio de noviazgo.

El diálogo comenzó cuando Mario Pergolini evocó la participación previa de Óscar Martínez para referirse a una producción cinematográfica en la que Mayer intervino. En ese momento, el invitado manifestó su gusto por la emisión televisiva al señalar “Yo soy admirador del programa. Sí, lo vemos con mi novia”.

Ante la curiosidad del conductor por saber cómo se conocieron, el artista relató que el primer contacto ocurrió en un bar o boliche gracias a un conocido en común. El elemento clave de esa noche fue una coincidencia vinculada al fútbol. Según explicó, la joven mencionó que una reunión previa le impidió seguir el encuentro disputado por Boca Juniors.

El comentario motivó la reacción inmediata de Mayer, quien recordó las palabras exactas de la interacción: “Ella me dijo: ‘No, fui a una comida y no pude ver a Boca’. Y yo dije: ‘Uy, ¿qué pasó?’”. A partir de ese intercambio sobre el club xeneize, la charla derivó en el comienzo de la pareja. Mayer sintetizó la situación expresando “Entonces empezamos a hablar de Boca así y una cosa llevó a la otra”. Durante el relato, la integrante del programa Evelyn Botto reaccionó al comentar “Ay, se emociona”.

En el mismo espacio, el intérprete abordó su interés por la astrología y la manera en que la aplica en su cotidianidad. Cuestionado por Pergolini sobre si los lanzamientos cinematográficos guardan relación con eventos astrológicos, el invitado afirmó “Seguramente, si te ponés a analizar, no es casualidad que se haya estrenado en este momento”.

Mayer sostuvo que su atención se centra en la etapa en que recibe las propuestas de trabajo, pues nota correspondencia con sus vivencias. Al respecto, declaró “Me interesa más cuando me llegan esos proyectos que, en general, tienen que ver con los momentos que yo estoy pasando”. Asimismo, definió su mirada hacia esta disciplina al manifestar “Me gusta mucho a modo de investigación. No tanto tirar un dato, sino ver cómo se va desplegando”.

Para gestionar esta afición, el actor indicó que utiliza una herramienta digital donde registra la información astrológica de su entorno social: “Tengo una aplicación con cartas de personas y entonces me acuerdo de algo y empiezo a mirar. Tengo las cartas de amigos y conocidos”. Sobre el funcionamiento de la plataforma, añadió “Yo cargo la carta y la guardo. Te tira la imagen con todos los planetas y demás”.

Para finalizar la explicación del tema, el invitado ofreció su concepto sobre el mapa astral al expresar “Es una foto del cielo en el momento que naciste, exactamente eso. Vista desde acá”.