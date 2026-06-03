El famoso que es ventrilocuo en su tiempo libre que sorprendió a todos

Carlos Belloso sorprendió a todos en su visita al programa de Mario Pergolini. El actor llegó al estudio con una valija misteriosa que despertó la curiosidad inmediata del conductor. Ante la insistencia por conocer sus habilidades extrañas, el invitado confesó "soy ventrílocuo, sí" y presentó a Felipe, su muñeco de ventriloquía. La destreza fue tan real que Pergolini admitió sentir miedo y pidió mantener las luces encendidas durante la demostración del talento oculto.

Esta faceta artística nació durante la obra Mundo mudo y desde aquel momento el actor convive con Felipe, a quien trata como a una persona independiente. Sin embargo, la charla en Otro Día Perdido también recorrió senderos más profundos cuando Belloso recordó su participación en el conflicto de las Islas Malvinas en 1982. A sus 18 años, cumplió la tarea de defender el aeropuerto de Río Gallegos, una experiencia que marcó su vida para siempre.

El actor aprovechó el espacio para exponer la situación de miles de excombatientes que no son reconocidos oficialmente por haber operado en bases del continente. Al respecto, el artista denunció que "yo no recibo pensión porque cuando se debate el teatro de operaciones, hubo un grupo a los que dejaron afuera como si no hubiéramos estado en una guerra". Su relato describió la dureza de aquellos días de juventud bajo bandera argentina.

Belloso detalló su rol en el conflicto asegurando que "estuve vestido de militar, con un cañón, recibiendo órdenes y transportando proyectiles... creo que estuve en una guerra. Volví mal, depresivo y la vida poco a poco me ayudó a salir. Algunos me reconocen, otros no. Estuvimos todos del mismo lado y pasamos lo mismo. Lo que ahora estoy reclamando es el reconocimiento para todos los que estuvimos ahí, porque nos hace bien que sepan que fuimos y no desertamos".