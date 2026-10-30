El famoso que fue infiel, se separó pero desea convetirse pronto en papá

Agustín "Cachete" Sierra y la conductora Chechu Bonelli protagonizaron un intercambio sumamente revelador durante una reciente y amena entrevista televisiva. En este contexto de absoluta confianza, el artista decidió sincerarse por completo y abordar temas profundos sobre su vida sentimental y privada.

Durante la charla, la presentadora fue directa al consultarle si le gustaría ser padre en algún momento. Con una notable sonrisa y sin dudarlo ni un segundo, él respondió afirmativamente frente a las cámaras: "Sí, quiero ser papá. Quiero formar una familia".

Profundizando en este anhelo personal, el intérprete se animó a proyectar cómo imagina la composición de ese futuro hogar. En ese sentido, confesó entre risas su intuición sobre la paternidad: "Yo estoy seguro de que me van a tocar niñas y tendría mínimo dos hijas".

Además de expresar su deseo de estar rodeado de mujeres, destacó la importancia de la hermandad basándose en sus valores. Con total firmeza, argumentó su postura sobre la crianza compartida: "El amor de un hermano a otro es único, sería un sacrilegio no darle un hermano".

Por otro lado, aunque su carrera actoral pueda llegar a generar ingresos superiores a los $2000000, su mente está enfocada en el hogar y en dejar atrás las polémicas. Cabe recordar su decepción tras los dichos de su expareja Fiorella Giménez: "Me entristece que cambie el discurso".

De esta manera, manteniendo un perfil bajo y enfocado plenamente en sus compromisos profesionales actuales, dejó en claro cuáles son sus verdaderas prioridades. El anhelo de sentar cabeza y construir un nido propio se mantiene como el sueño más firme y latente para su futuro cercano.