El famoso que intentó conquistar a Wanda Nara y causó escándalo

Grego Rossello y Wanda Nara se convirtieron en el centro de atención durante la última emisión de PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Todo comenzó cuando el conductor lanzó la consigna para que pasaran al frente “los que se sintieron un tanto perdedores en el amor o los que tuvieron fracasos amorosos”. Uno de los invitados en dar el paso fue el humorista y creador de contenido, quien terminó sincerándose sobre sus sentimientos hacia la mediática empresaria.

Lejos de esquivar el tema, Grego Rossello hizo referencia a la dinámica que compartían en MasterChef y sorprendió a todos en el estudio al admitir que le gusta mucho. Ante la consulta directa de Andy Kusnetzoff sobre qué pasaría si ella no estuviera en pareja, el mediático aseguró sin dudar que “voy como loco”. De inmediato aclaró que respeta su actual relación con Martín Migueles, aunque eso no quita que el coqueteo haya existido en el pasado, aclarando que “es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe”.

Durante la charla, el humorista recordó una anécdota muy comentada sobre un regalo que le envió a su domicilio cuando ella se encontraba soltera. Según relató, le llevó un perfume y un ramo de flores para agradecerle su visita a su ciclo de entrevistas. Sobre aquel episodio, detalló que “fue cuando ella estaba soltera, para agradecerle que había venido a mi programa, y un perfume”. Sin embargo, la entrega no salió como esperaba debido a las estrictas reglas del edificio.

El mediático explicó que ni siquiera llegó a verla en persona porque tuvo que dejar los obsequios a través del servicio de proveedores. Entre risas, recordó que “me mandó por servicio, en el Chateau. La de los proveedores. Y la de seguridad me ubicó y me dijo: ¡Grego!, ¿te mandaron por acá?”. De este modo, cerró contando que la empleada le hizo un chiste sobre si “tenías ganas de subir”.