El famoso que le debe un viaje a París a Paula Chaves desde hace 23 años

Durante su participación en el programa Otro Día Perdido por la pantalla de El Trece, Paula Chaves protagonizó un momento inesperado al realizar un reclamo público a Mario Pergolini. La situación se remonta a 2003, cuando la conductora ganó el reality de modelos Súper M 20/03, ciclo producido por la empresa Cuatro Cabezas. Chaves recordó el impacto de aquel triunfo en su carrera y comenzó diciendo que "Me gané un auto" frente al asombro del conductor.

Inmediatamente, Pergolini interrumpió con humor la anécdota y le respondió que "¡Me sacaste un auto! Digo, te ganaste un auto" para luego escuchar el resto de la historia. La modelo reveló que un premio específico quedó pendiente durante más de dos décadas y lanzó que "Y tenía un viaje a París que nunca me dieron. La caja vengadora soy yo" entre risas.

El empresario se mostró sorprendido por el dato y apuntó contra su exsocio en la productora al exclamar que "Yo te di el auto. ¡Diego Guebel no te dio el viaje a París! ¡No lo puedo creer!".

A pesar de la falta del viaje, Chaves reconoció que el vehículo sí le fue entregado en tiempo y forma. Sobre aquel reconocimiento, la conductora insistió en que "Mi primer auto me lo dieron ustedes. Me lo gané a mucha honra" mientras celebraba el recuerdo de sus inicios profesionales este dos de julio de 2026. Ante la insistencia de su invitada, Pergolini intentó cerrar el conflicto con una promesa y le aseguró que "Te vamos a dar el pasaje a París para que vayas".

Sin embargo, las condiciones de la modelo cambiaron debido al paso del tiempo y redobló la apuesta solicitando cuatro pasajes en total. Para fundamentar su pedido, ella remarcó que "Eran dos, pero 23 años después mínimo cuatro. ¿Qué voy a hacer en París sola?" generando una reacción cómica en el estudio.

El ida y vuelta terminó con una propuesta de resolución legal en tono de broma cuando Pergolini lanzó que "Bueno, pará... Vamos a juicio. ¡Vamos a juicio!". Sin dudarlo, Chaves respondió que "Yo re estoy para ir a juicio, eh" a lo que el productor retrucó diciendo "Y yo para ganártelo" para finalizar la charla.