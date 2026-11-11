El famoso que le pidió a Wanda Nara que sea ministra de Economía

Esteban Mirol es uno de los periodistas mas reconocidos de la Argentina con una extensa trayectoria en la conduccion de noticieros televisivos. En esta etapa decidio incursionar en la literatura con la creacion de un libro enfocado en Wanda Nara. Su relacion laboral compartida en el ciclo "Masterchef" genero multiples comentarios y especulaciones sobre su salida.

El reportaje realizado por su colega Karim Gonzalez en el programa "Sola en los bares" del canal "Conexion abierta" permitio conocer detalles de este proyecto literario. La obra se comercializa en formato digital como un libro electronico debido a los tiempos actuales. El comunicador explico que la investigacion le demandio nueve meses de trabajo sobre la trayectoria mediatica vinculada a Maxi Lopez y Mauro Icardi.

Durante la entrevista el protagonista descarto cualquier animosidad personal con la conductora tras su eliminacion del certamen de cocina de Telefe. Aclaro que su fastidio estuvo vinculado a otras cuestiones ajenas a su compañera. En su lugar destaco el reconocimiento hacia la capacidad de gestion empresarial que le atribuye a la figura publica.

El periodista remarco que su publicacion aborda hechos objetivos y analiza un fenomeno social de gran impacto. Sostuvo que la mediatica posee una habilidad unica para generar ingresos y administrar contratos personales de gran magnitud. Asimismo valoro el rol que cumplio en la administracion economica de las carreras deportivas de sus parejas anteriores.

Hacia el final de la charla el comunicador lanzo la propuesta mas llamativa al asegurar que le gustaria verla en un cargo publico de alta responsabilidad. Argumento que su talento para los negocios supera al de muchos funcionarios actuales. De este modo el escritor consolido la repercusion de su nuevo material bibliografico en los medios.