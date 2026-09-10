El famoso que pide faltar al trabajo cuando juega su equipo de fútbol

Sebastián Wainraich confirmó un rumor sobre las condiciones que impone a la hora de encarar proyectos de trabajo. Durante una entrevista en el canal de streaming LUZU, el líder del ciclo radial Vuelta y media, emitido por Urbana Play, abordó su faceta como seguidor del fútbol y, particularmente, su devoción por el club Atlanta, una pasión que trasladó de manera directa a sus compromisos legales.

Frente a la consulta explícita sobre si incluye un ítem legal para ausentarse en las fechas en que compite su equipo, el presentador no dudó en corroborar la versión. “Sí”, respondió el comunicador ante la pregunta en el estudio. Sin embargo, optó por precisar los alcances reales de esa disposición escrita: “No significa que vaya a faltar, pero tengo el derecho a faltar”.

La figura mediática justificó esta determinación como un privilegio alcanzado tras una extensa trayectoria en el medio, aunque evitó promover su conducta hacia otros trabajadores. “Estoy orgulloso de que hago lo que quiero, pero no digo ‘sigan este ejemplo’. No es bueno el ejemplo. Pero después de cierta cantidad de años, siento que puedo”, argumentó durante la conversación.

Por último, el propio Wainraich explicó la reacción de las autoridades o contratantes al momento de leer el texto reglamentario. Según relató, la propuesta suele generar sorpresa y desconfianza inicial en los despachos. “Se me ríen muchas veces. Y les digo ‘no, no, poné la cláusula’. Y la terminan poniendo”, concluyó el periodista sobre la resolución de las negociaciones.