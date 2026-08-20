El famoso que plantó a su pareja en el altar y canceló el casamiento

El reality Gran Hermano atraviesa momentos de alta tensión sentimental tras la decisión de Claudio Turco García de no ingresar a la famosa casa para casarse con Mariela Prieto. Ella le había enviado un ultimátum advirtiendo que la relación terminaría de inmediato si él no se presentaba a la boda programada, una situación que generó expectativas alimentadas por el conductor Santiago del Moro, aunque finalmente la ceremonia no se concretará.

En declaraciones públicas, el exfutbolista argumentó inicialmente una complicación logística al expresar "Yo estoy volviendo de viaje y no sé si llego". Sin embargo, la razón de fondo radica en su negativa a realizar el casamiento en el ámbito del programa de televisión. Al respecto, el protagonista aclaró "Yo se lo propuse antes, pero bueno..." y añadió con firmeza que "Necesitamos una charla pendiente" antes de tomar decisiones definitivas sobre el futuro de la pareja.

Al ser consultado sobre la drástica advertencia de su esposa, el entrevistado se mostró distante y sentenció "Es un problema de ella eso". Además, admitió su malestar por el comportamiento que ella mantiene con Emanuel dentro del juego, señalando que "Me impactó que no es la Mariela que yo conozco". Respecto al estado actual de su matrimonio, definió que "Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal", reconociendo que la idea de una ruptura definitiva "Esto es algo que me saca de foco y de eje".

A pesar de las diferencias y el enojo, el exdeportista manifestó su deseo de mantener una relación saludable si la separación se concreta. Con una mirada centrada en el bienestar de su esposa, aseguró "No quise ver más nada, traté de enfocarme en lo mío. Quiero que cuando salga, pueda lograr algo suyo". En el plano familiar, trascendió que Yamil, el hijo que tienen en común, intenta transmitirle calma explicándole las estrategias de juego de su madre, pero esto no disminuye la preocupación del conductor. En ese sentido, confesó el impacto físico y emocional de la situación al admitir "Yo no la estoy pasando bien" y revelar que debido a la angustia "Baje varios kilos, no comía".