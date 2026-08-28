El famoso que reveló que está enamorado de Vicuña y "quiere besarlo"

Esteban Lamothe brindó una entrevista en la que compartió detalles de su experiencia en la obra teatral Secreto en la Montaña. El actor se refirió al vínculo construido con su compañero de elenco, Benjamín Vicuña, en el contexto de una temporada marcada por el anuncio del alejamiento del artista chileno en las próximas semanas.

Durante una conversación con Pepe Ochoa para el canal Bondi, el intérprete analizó las repercusiones del afiche promocional del espectáculo, una imagen que generó diversos comentarios entre el público y los propios protagonistas. Al respecto, el actor manifestó que "Esa foto me da más naif, ni siquiera es que nos estamos riendo, si estuviésemos tentados sería un poco más gracioso".

Lejos de justificar la pieza publicitaria, fue crítico con el resultado y agregó que "No tiene nada que ver la foto, es orgánica, es mala. Adrián Suar lo reconoció y yo también lo reconozco". Asimismo, el protagonista se disculpó de manera directa con los espectadores al expresar que "Le pedimos perdón al público".

Más allá de los aspectos promocionales, el actor describió el proceso de preparación y el compromiso emocional que demanda interpretar a su personaje en este melodrama. En relación con este desafío actoral, explicó que "Volví a aprender a entregarme por completo a algo porque es un melodrama y hay que actuarlo muy vulnerable sin distancia y sin opinión". En este sentido, remarcó la importancia de conectar con la historia al señalar que "Hay que ser ese personaje y sufrir lo que sufrieron ellos dos".

El espectáculo presenta una historia de amor entre dos hombres, lo que requiere un nivel significativo de entrega en las escenas compartidas. Al ser consultado sobre el trabajo en estas escenas y los besos con su compañero, el actor respondió sin rodeos sobre su vivencia sobre el escenario. En sus declaraciones, detalló que "Me gusta porque es lindo, tiene rico gusto y olor. En ese momento yo me la creo y cuando me lo chapo me gusta".

Además, explicó cómo logra disociar su propia identidad cotidiana para sumergirse en lo que demanda la narrativa teatral. El intérprete describió que "Si querés en ese momento soy gay porque siento cosas lindas cuando lo beso, no es que lo estoy besando y digo 'quisiera besar a una chica'". Con estos testimonios, el protagonista dejó en claro su metodología de entrega absoluta ante las escenas íntimas propuestas por la obra.

La repercusión de estos dichos coincide con una etapa de definiciones para el futuro de Secreto en la Montaña. El alejamiento de Vicuña para atender otros compromisos laborales abrió especulaciones sobre quién asumirá su rol en el elenco, mencionándose la posibilidad de que Luciano Castro sea su reemplazo en las próximas funciones.