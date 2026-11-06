El famoso que reveló sus ganas de ser papá antes de los 40 años

El conductor Nacho Elizalde sorprendió a toda la audiencia al abrir su corazón y manifestar una faceta completamente reflexiva y madura sobre sus proyectos de vida. Durante una emisión en Urbana Play, el comunicador de 38 años expuso abiertamente el deseo latente de encarar la paternidad en el corto plazo sin dar más vueltas.

Nacho Elizalde dejó en claro sus tiempos biológicos ante el micrófono y le puso una fecha límite a la llegada de su primer hijo para no postergar la decisión. "Quiero ser papá hace rato, tengo 38 años y ponele que si todo sale bien seré padre a los 40 años; no quiero ser padre mucho más tarde que eso", lanzó el animador.

A pesar de sentirse totalmente capacitado para asumir la crianza, Nacho Elizalde admitió que examina de cerca las vivencias de sus amistades para comprender los retos diarios. "Yo siento que sería bárbaro como papá. Tengo amigos que están siendo padres ahora y ayer medio que interrogué a un amigo: le pregunté cómo le enseña las cosas, cómo le explica, hasta qué punto le pone los límites... interrogo", expresó.

Para finalizar, Nacho Elizalde imaginó los momentos entrañables que anhela experimentar con su futura descendencia a través de sus pasiones comunes. "Yo sé que vería películas con mi hijo o hija, elegiría su primer recital", remató el comunicador al detallar el vínculo afectivo que sueña construir en los próximos años.