El famoso que se alejó de la farándula para abrir un refugio para perros

El exparticipante del programa Gran Hermano y exasesor financiero Lisandro Navarro dio un giro en su carrera profesional con la apertura de Recreo perruno, un emprendimiento de guardería canina situado en Canning. El exintegrante del reality show de Telefe, que compartió pantalla con figuras como Furia Scaglione, Martín Ku y el ganador Bautista Mascia, alterna actualmente esta labor con el modelaje y su participación en la obra Sex.

La iniciativa surgió a partir de una vivencia personal junto a su pareja Mili, motivada por la dificultad de encontrar espacios adecuados para el cuidado de sus seis mascotas durante los viajes. “Este proyecto nació más de una necesidad que de una idea. La realidad es que con Mili, mi novia, tenemos seis perros y sabemos lo difícil que es encontrar un lugar donde donde cuiden a tu perro como lo hace uno al momento de tomarnos vacaciones”, le contó a TN Show.

El predio utilizado funcionaba anteriormente como un basural y fue acondicionado para ofrecer un entorno verde, limpio y seguro. Según explicó el emprendedor, la intención fue resolver experiencias negativas previas donde sus mascotas regresaban asustadas, sucias y con rastas tras quedar al cuidado de terceros. “Quisimos armar un lugar verde en el cual ellos puedan correr y jugar. Los perros necesitan interactuar con otros”, agregó. Asimismo, destacó las medidas de protección del recinto para evitar fugas: “Nuestra prioridad es que estén bien cuidados. Tampoco tienen forma de escaparse, lo que es una tranquilidad para sus dueños”. El predio ofrece servicios tanto de permanencia diurna como de estadía prolongada.

El vínculo de Navarro con las mascotas estuvo marcado por una pérdida durante su infancia. La perra familiar que lo acompañó durante 11 años falleció un día de Navidad al asustarse por la pirotecnia. “La encontramos muerta abajo de la camioneta. A partir de ahí nunca pude tener una mascota de vuelta. Pasaron muchos, muchos años. Era como que yo sentía que traicionaba la memoria de mi mejor amiga. Y después un día me llegó una foto de una perrita que estaba abandonada en una veterinaria y bueno... cuando la vi dije que era el momento de abrirse al amor de nuevo”, detalló emocionado.

En la actualidad, los seis animales conviven en su hogar y comparten espacios cotidianos con la pareja. “No me importa tener la ropa llena de pelos. Tenemos seis animales. Se nos fue de las manos, ja, ja. ¡Casi que no tengo lugar para acostarme! Es el amor más lindo que existe", aseguró.