El famoso que se hartó de su ex y quiere sacarle la tenencia de su hija

El cruce legal entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón suma un capítulo impactante. De acuerdo con datos revelados por Karina Iavícoli en el ciclo LAM, el músico analiza presentarse ante los tribunales para demandar la custodia de Giovanna, la menor en común con la artista.

Es grave. Es un conflicto judicial que venimos siguiendo y que ahora tiene novedades, arrancó Iavícoli durante la emisión televisiva. La periodista explicó que la medida responde a cuestionamientos firmes sobre el rol materno de la mediática y a un supuesto distanciamiento provocado en el vínculo filial.

Esta iniciativa representaría un quiebre definitivo en el trato de la expareja. Es una decisión fuerte. Me llega la información de que está avanzado el proceso para que Ricky pida la tenencia de su hija por un supuesto mal desempeño como madre de Callejón y por la alineación que ella ejercería, poniéndola en contra de su padre, detalló la panelista al aire.

La determinación no habría surgido de improviso. Dicen que lo venía pensando desde hacía mucho tiempo, agregaron en el programa. La divulgación de un video reciente donde aparece Callejón habría sido el detonante para acelerar la presentación formal de la demanda, un movimiento que involucra pretensiones económicas por alimentos que rozan los 1000000 de pesos mensuales en reclamos cruzados.

A partir del video que vimos, tal vez eso haya acelerado la decisión, apuntó Iavícoli sobre el detonante del caso. La periodista cerró su intervención al señalar que Deben haber pasado cosas que nosotros no sabemos, dejando en claro que el choque por la guarda de la nena se resolverá en el ámbito judicial.