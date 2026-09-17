El famoso que se quiere casar en medio de la enfermedad de su novia

Tras atravesar dos semanas de profunda incertidumbre en el hospital por la salud de Denisse González, Bautista Mascia se refirió al complejo cuadro médico de su novia y al modo en que la adversidad consolidó el vínculo de la pareja. En un diálogo con Emilia Attias para Infobae, el músico uruguayo detalló cómo enfrentaron la internación y las proyecciones que tienen a futuro.

"Este último mes fue muy loco. Estuvimos dos semanas internados probando medicamentos. Al final uno funcionó un toque. Salimos del hospital, nos volvimos para casa y le volvieron a bajar las plaquetas. Hoy está con un tratamiento estable y la idea es que se mantenga ahí", explicó el influencer sobre la evolución del estado de su pareja.

Durante el proceso, el artista se mantuvo de forma incondicional junto a la joven. "Hablo en plural porque lo vivimos juntos. A ella la pinchaban, pero estábamos par a par. Para mí, fue la primera experiencia de 'en la salud y en la enfermedad'. Nunca me había pasado que haya un mes de complejidad de salud y estar ahí sufriendo por y con el otro", reflexionó al describir la madurez que alcanzó la relación tras la experiencia.

A partir de este trance médico, el joven también proyectó el camino que sueñan construir juntos a largo plazo. Al ser indagado sobre un posible compromiso, el uruguayo se mostró cauto con los tiempos inmediatos aunque ilusionado con el porvenir. "Honestamente no tengo presente pedirle casamiento, no lo pienso hoy, pero en general la idea me gusta. Me re imagino el día de mañana con hijos, me gusta visualizar una familia grande", concluyó el músico.