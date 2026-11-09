El famoso que se rindió y reveló que estará solo toda su vida tras separarse

Hernán Drago y Andy Kusnetzoff protagonizaron un emotivo momento en la emisión de PH Podemos hablar cuando el modelo abrió su corazón sobre su presente sentimental. Durante la charla, el invitado explicó detalladamente las razones personales por las cuales actualmente no se encuentra en pareja.

La decisión de mantenerse soltero responde a experiencias pasadas muy dolorosas que marcaron su vida afectiva. Según relató en el estudio, las citas avanzan bien hasta que la otra persona intenta profundizar el vínculo, momento exacto en el que surge un temor paralizante que le impide avanzar.

El modelo sorprendió al público al manifestar una profunda corazonada sobre lo que vendrá en los próximos años. “Yo quiero dejar atrás una sensación que me invade de no hace mucho tiempo”, comenzó diciendo antes de dar mayores detalles sobre su estado de ánimo cotidiano.

Enseguida aclaró su pensamiento sobre el destino emocional que avizora para sus días. “No es un sentimiento, sino una sensación que, tal vez a nivel personal y sentimental. Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”, afirmó.

La intensa rutina laboral de lunes a lunes ocupa la mayor parte de sus jornadas diarias. “Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día de lunes a lunes y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación”, describió sobre el impacto del aislamiento al regresar al hogar.

El cierre de la conversación dejó en evidencia una búsqueda no resuelta en el plano afectivo. “Esa sensación es que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella. Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa. Soy un tipo feliz, pero siento que todavía tengo mucho amor para dar, pero no sé si lo voy a poder dar”, cerró en el programa conducido por Andy Kusnetzoff.