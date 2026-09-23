El famoso que se separó de su novia tras fuertes rumores de infidelidad

El mundo del espectáculo atraviesa una jornada agitada luego de que trascendiera la fuerte versión sobre el fin del noviazgo entre Martín Ku y Manón Chiavon. El exintegrante del reality show más famoso y la joven habrían terminado su vínculo amoroso tras varios meses de relación pública, desatando una gran ola de especulaciones en el ambiente mediático.

La bomba informativa explotó al aire de El Ejército de LAM, programa transmitido por la señal Bondi Live, donde recurrieron a un dinámico enigmático antes de revelar los nombres de los involucrados. De esa manera se supo que el joven oriental y su pareja habrían dado por finalizado el romance que formalizaron a comienzos de este 2026.

Respecto a las causas que provocaron el distanciamiento, el periodista Pepe Ochoa fue el primero en tomar la palabra para dar detalles de lo acontecido. "Me dijeron que querían cosas diferentes", señaló el comunicador respecto a los datos que le aportaron sobre el distanciamiento.

Por su parte, Fefe Bongiorno prefirió mantener la cautela y explicó las gestiones que realizó para verificar la primicia con una de las partes interesadas. "Me dijeron cosas diferentes. No es información, le escribí a ella pero no me respondió. Me dio curiosidad", sostuvo el panelista al aire.

La falta de respuesta directa por parte de la joven dejó la situación rodeada de dudas e incertidumbre. Mientras algunos allegados sostienen que el desgaste se debió a proyectos personales contrapuestos, el debate subió de tono cuando Pepe Ochoa sumó una picante reflexión sobre el tema al manifestar "Si hay infidelidad me encanta", dejando abierta una hipótesis controvertida.

Hasta este momento, ninguno de los dos implicados realizó declaraciones públicas ni emitió comunicados en sus redes para aclarar el panorama. Los seguidores de la pareja permanecen atentos a nuevos movimientos, mientras el noviazgo que nació a principios de este año parece haber llegado a su fin definitivo.