El famoso que soñó con Juana Viale y Jimena Monteverde desnudas

Durante la última emisión de Almorzando con Juana, el ambiente distendido dio paso a una de las anécdotas más comentadas del fin de semana. El actor y humorista Coco Sily sorprendió a la anfitriona y a la cocinera del ciclo al manifestar que había tenido una aparición nocturna muy particular con ambas figuras de la pantalla chica.

El episodio ocurrió al aire mientras la chef presentaba el menú del día. En ese instante, el invitado interrumpió la charla cotidiana para lanzar una frase que llamó la atención de todos los presentes al decir "¿Sabés que soñé con las dos? Me acordé ahora". La declaración generó curiosidad de inmediato en la mesa.

Ante la revelación, la cocinera no dudó en indagar sobre los detalles y preguntó sin rodeos si en el relato aparecían sin ropa. El humorista negó la situación en un primer momento, aunque de inmediato aclaró entre risas que las había imaginado "solo con delantal", provocando las carcajadas de los demás invitados.

Más allá del tono jocoso, la historia tomó un rumbo profesional cuando el actor explicó la trama de su experiencia. Según indicó, imaginaba a ambas al frente de un ciclo nocturno vinculado a la gastronomía, definiéndolo al aclarar "Como que era una cosa medio de cocina, pero poca cocina". También destacó la actitud de las conductoras al verlas "un poco picada y picante".

El dato más llamativo estuvo relacionado con la audiencia del proyecto imaginario, ya que el humorista aseguró que el envío lograba alrededor de 20 puntos de medición, una cifra sumamente cotizada en la televisión actual. La posibilidad de concretar la idea quedó flotando cuando la chef propuso realizarlo después de las 22 horas y en formato grabado, a lo que la conductora respondió de manera afirmativa.