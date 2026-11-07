El famoso que va a trabajar en colectivo y se enamoró del chofer

Fefe Bongiorno es una de las grandes figuras de la televisión abierta, el stream y las plataformas digitales de Argentina, pero mantiene la costumbre de trasladarse diariamente en transporte público. El integrante del programa LAM y del canal Bondi confesó públicamente que viaja por las mañanas en la línea 34 para asistir a sus compromisos laborales, tramo donde comenzó un particular vínculo con uno de los conductores de la empresa.

El primer acercamiento ocurrió tiempo atrás, cuando el comunicador notó que el chofer no le cobraba el pasaje al momento de subir a la unidad. Aquel gesto repetido generó una serie de miradas cruzadas que la propia celebridad relató ante sus compañeros de trabajo en la mesa del programa de streaming, aclarando que durante los primeros viajes únicamente intercambiaban palabras de cortesía al momento de ingresar al vehículo.

La situación tuvo un nuevo capítulo en los últimos días cuando el panelista abordó nuevamente el colectivo en su horario habitual. El periodista narró que el chofer lo dejó pasar nuevamente sin abonar el boleto y que, debido a la gran cantidad de pasajeros que viajaban en la unidad, quedó parado justo al lado del conductor, oportunidad que ambos aprovecharon para entablar su primera charla extensa.

Durante esa conversación, el chofer le reveló a Fefe Bongiorno que había visto el video donde hablaban de él y que el clip circuló en los grupos de mensajería de los trabajadores de la línea 34 para intentar averiguar quién era el protagonista. El conductor le explicó entre risas que nadie logró descubrirlo, mientras que el mediático confirmó que la persona tiene familia y que el contacto se mantendrá únicamente en términos amistosos.