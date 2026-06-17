El FBI reveló que logró frustrar un presunto atentado que tenía como objetivo un evento de UFC realizado en los jardines de la Casa Blanca, en Washington. Según informaron las autoridades estadounidenses, el plan contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y la participación de francotiradores para provocar un ataque masivo durante la multitudinaria convocatoria.

La investigación derivó en la detención de cinco sospechosos en distintos estados del país. Los arrestos se concretaron tras una operación coordinada entre el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia, que permitió detectar y neutralizar la amenaza antes de que pudiera ejecutarse.

De acuerdo con la acusación federal, los implicados planeaban utilizar drones explosivos para atacar sectores cercanos a la Casa Blanca y generar una evacuación masiva. En medio del caos, francotiradores ubicados estratégicamente habrían atacado a personas que abandonaran el lugar, incluyendo potenciales objetivos de alto perfil.

El evento, denominado UFC Freedom 250, se realizó el pasado fin de semana y contó con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump, además de funcionarios, empresarios y miles de asistentes. La velada formó parte de los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos y coincidió con el cumpleaños número 80 del mandatario.

Según la documentación judicial, los sospechosos mantenían comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería cifrada y discutían detalles logísticos del ataque, rutas de escape y posibles blancos. Los investigadores sostienen que el grupo estaba motivado por ideologías extremistas y teorías conspirativas de carácter antigubernamental.

El director del FBI, Kash Patel, destacó que la rápida intervención de los organismos de seguridad permitió evitar una tragedia. Además, indicó que la investigación continúa abierta y que existen otras personas identificadas con posibles vínculos con la conspiración.