La demora en el ingreso a los proyectos mineros de San Juan, primero por las fuertes nevadas y luego por las complicaciones del deshielo, comenzó a impactar en los proveedores locales. La reducción de alquileres, la salida de equipos de la cordillera y la incertidumbre por el inicio de la temporada forman parte de un escenario que preocupa a las empresas que prestan servicios a la minería. Saben que el denominado boom minero está al llegar, y justo esta temporada que había mucho trabajo previsto en varios proyectos apareció el Fenómeno de El Niño.

"Están mal, están golpeados por un tema ambiental", resumió Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (Caprimsa), en diálogo con DIARIO HUARPE. El dirigente explicó que las empresas vinculadas con la exploración son las más afectadas por la nieve y, posteriormente, por el deshielo, que genera barreales e impide circular. Una vez que mejoran las condiciones, todavía deben acondicionar los caminos y movilizar vehículos, camiones y perforadoras.

De 10 camionetas alquiladas a solamente tres

El impacto tiene ejemplos concretos. Víctor Alberto Grau, presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric), contó a DIARIO HUARPE que el contrato que tenía con una operadora pasó de diez camionetas alquiladas a solamente tres. "En mi caso, que yo le tenía alquilada 10 camionetas a Vicuña, me bajaron a tres", relató. También explicó que otra operadora mantiene alquiladas cuatro cabañas, pero dejó de utilizar las tres camionetas que tenía contratadas.

"Hay muy poco movimiento", señaló Grau, quien agregó que tampoco observa una contratación importante de trabajadores y empresas locales por la difícil situación climática. Aituric tiene unos 150 socios, alrededor de 90 activos, pero estima que apenas diez trabajan con compañías mineras. Al comparar el escenario con el del año pasado, fue contundente: "Fue muchísimo mejor. Muchísimo mejor", respondió respecto a cómo estaban el año pasado a esta altura. El empresario reconoció que es una situación extraordinaria donde las empresas hacen lo que pueden ante este contexto.

Según explicó, habitualmente los servicios comenzaban a intensificarse en septiembre y se mantenían hasta marzo. Este año, ya se sabe que la temporada minera arrancará el 1 de febrero. Incluso consideró que podría ser una temporada muy floja y que algunos trabajos podrían volver a frenarse en abril.

Más de 20 trabajadores y equipos que bajaron de la cordillera

Godoy también describió el caso de una empresa que prestaba servicios en Filo del Sol y que la semana anterior retiró personal y vehículos para reorganizar su actividad.

El presidente de Caprimsa detalló que en ese caso bajaron "más de 20 personas, cuatro o cinco camiones" y unas seis camionetas aproximadamente. Entre los trabajadores había choferes y mecánicos. Según Godoy, la situación no es aislada: calculó que unas 20 empresas de exploración podrían estar afectadas, aunque aclaró que se trata de una estimación basada en las quejas que recibió, no de un relevamiento formal.

La demora también repercute en las finanzas. "Normalmente, ¿cómo pagan las empresas de perforación? Te pagan entre 30, 60 y 90 días. Entonces vos te cortaron uno o dos meses, recién estás pagando el servicio de 60 o 90 días atrasados", explicó. Por eso, una interrupción de las campañas puede dejar a los proveedores sin nuevos ingresos mientras todavía esperan cobrar trabajos anteriores.

Casemica registra solo "ocho o nueve" empresas en actividad

José Adolfo Ibazeta, referente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), aportó otra referencia sobre el nivel de actividad. La entidad reúne alrededor 80 asociaciados, de esos unas de 20 empresas más estructuradas y, según su cálculo, actualmente trabajan entre ocho y nueve. "De esas 20 habrán más o menos ocho o nueve empresas que están trabajando", contó a DIARIO HUARPE.

Ibazeta explicó que algunos proveedores mantienen tareas de movimiento de suelo y despeje de caminos para evitar riesgos, mientras que otros dependen de que se retomen las perforaciones. Esas campañas demandan camionetas, tanques regadores y otros servicios complementarios.

En ese contexto, consideró positiva la reconfiguración anunciada para Los Azules porque puede generar nuevas contrataciones. "Va a haber demanda de servicios", sostuvo. Sin embargo, coincidió en que no representa una solución para todos los prestadores: "No es la solución, pero va ahí parcialmente a ir generando algunos servicios y va a ir tomando alguna de otra". Principalmente su preocupación radica en que Glencore tuvo que evacuar trabajadores y Los Azules esta reestructurando el trabajo por esta situación completa en la cordillera.

La preocupación de los tres referentes apunta al tiempo que quedará disponible para trabajar cuando se normalicen los accesos. Godoy advirtió que, si la actividad se demora hasta diciembre o enero, los proveedores de exploración temen tener apenas cuatro meses de trabajo intenso en todo el año. "Ese es el miedo de los proveedores de exploración", afirmó.