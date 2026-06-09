San Juan recibe “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios”

Los fanáticos del K-Pop y la cultura asiática tendrán una nueva cita en San Juan con la llegada de "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios", el espectáculo musical que se ha convertido en un fenómeno entre niños, adolescentes y familias. La obra se presentará en una única función el próximo 18 de junio a las 18 horas en Sala Z.

La propuesta está inspirada en el universo del K-Pop y las historias de fantasía animada que cautivan a las nuevas generaciones. A través de una combinación de música, baile, humor y efectos visuales, el espectáculo busca transportar al público a una aventura donde la amistad y el trabajo en equipo son fundamentales para enfrentar los desafíos.

La historia sigue a un grupo de talentosas artistas de K-Pop que atraviesan el mejor momento de sus carreras cuando aparece una inesperada amenaza. Los Saya Boys, un misterioso grupo de demonios musicales, intentan conquistar a la humanidad mediante un sonido hipnótico capaz de influir en las personas.

Frente a ese escenario, las protagonistas deberán unir fuerzas para enfrentar a sus adversarios en una serie de desafíos que combinan magia, acción y espectaculares coreografías. En el camino descubrirán que la verdadera fortaleza no surge de la competencia, sino de la amistad, la aceptación de las diferencias y la capacidad de trabajar juntas por un objetivo común.

La puesta en escena fusiona elementos del musical contemporáneo con la estética del animé y la cultura pop coreana. Vestuarios coloridos, efectos visuales, canciones originales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de K-Pop forman parte de una producción especialmente diseñada para ofrecer una experiencia dinámica y visualmente impactante.

Desde la organización destacaron que la obra está dirigida a toda la familia y busca transmitir valores vinculados a la identidad, la confianza personal y la importancia de creer en uno mismo. Por esa razón, el espectáculo se presenta como una propuesta que combina entretenimiento con mensajes positivos para las nuevas generaciones.

Las entradas ya se encuentran a la venta de manera anticipada a través de la plataforma Passline. El valor de la entrada general es de 30.000 pesos y todos los niños abonan ticket a partir de los tres años.

Con una única presentación prevista en la provincia, "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" promete convertirse en una de las principales propuestas culturales y recreativas de las vacaciones de invierno para los seguidores del fenómeno musical coreano y quienes buscan una experiencia diferente para disfrutar en familia.