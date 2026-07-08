El festejo de Antonela Roccuzzo tras la épica clasificación de Argentina

La Selección Argentina consiguió una victoria épica frente a Egipto en el Estadio de Atlanta durante el Mundial 2026. El equipo nacional comenzó el encuentro perdiendo dos a cero, pero logró revertir el resultado adverso en tan solo 15 minutos.

En las tribunas, Antonela Roccuzzo acompañó el desempeño del conjunto de Lionel Messi junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El grupo familiar funcionó como la cábala del plantel al vestir la camiseta titular celeste y blanca.

La esposa del capitán compartió su vivencia a través de las redes sociales con diversas imágenes del festejo. "Vamos Argentina", escribió Roccuzzo en una publicación donde se la veía alentando con los niños.

Además, le dedicó un sentido mensaje al futbolista al manifestar que "Ya no quedan palabras". Las fotografías del campo capturaron el momento en que los jugadores celebraron el triunfo lanzando a Messi por el aire, quien finalizó el juego muy emocionado.

Durante la jornada, se registró un video de la rosarina cantando el himno nacional con notable emoción antes del inicio de las acciones. Para asistir al estadio, Antonela eligió un pantalón azul y una cartera celeste que combinaba con la vestimenta de la selección.

Su presencia y apoyo resultaron constantes durante todo el partido, en el cual se la vio disfrutar y sufrir cada minuto de la competencia. Al finalizar el cruce, los futbolistas permanecieron en el césped festejando el pase con sus familias.