El festejo de la esposa de Enzo Fernández tras la clasificación a la final

Argentina selló un paso histórico a la instancia decisiva de la Copa del Mundo tras superar a Inglaterra por dos a uno en un partido repleto de tensión. La algarabía por el pase a la final trascendió el campo de juego y se sintió con fuerza en las tribunas, especialmente entre los seres queridos de los protagonistas del plantel.

En ese contexto de festejo, Valentina Cervantes, compañera de Enzo Fernández, decidió expresarse en su perfil de Instagram. La publicación no tardó en volverse viral y superó los 550 mil me gusta en apenas una hora. El mensaje de la joven fue contundente: "¡A la final! ¡Vamos Argentina, carajo!".

El posteo incluyó una serie de imágenes significativas de la jornada. Entre los retratos se destacó una postal familiar de Valentina junto a Enzo y sus dos hijos, Olivia y Benjamín. También sumó postales del mediocampista abrazando a los pequeños y una foto de ella sosteniendo un rosario en su mano derecha, elemento que utiliza como cábala en cada uno de los compromisos de la selección.

La repercusión en la plataforma digital incluyó saludos de diversas figuras públicas del espectáculo y el entorno del fútbol. Evangelina Anderson, quien compartió espacio con Cervantes en MasterChef Celebrity, le dedicó un afectuoso: "¡Vamos, Belu! Hermosos todos". Por su parte, Emilia Ferrero, pareja del delantero Julián Álvarez, escribió: "Vamosss", mientras que la modelo Pampita se sumó a las felicitaciones con el emoji de un corazón rojo.

La red social continuó sumando interacciones de otras personalidades destacadas. Stephanie Demner comentó: "Te amo", en tanto que Juli Argento expresó: "Vamos, LPM". Asimismo, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, dejó su aliento con un: "Vamos carajo". Por último, la conductora Susana Roccasalvo, quien también coincidió con Valentina en MasterChef Celebrity, le envió un cálido saludo de felicitación: "Valu, estamos más que Felices. Felicitaciones. Abrazo a Enzo".