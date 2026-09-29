El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura

El reconocido actor Pepe Novoa celebró sus 89 años rodeado del afecto de sus seres queridos. La jornada estuvo marcada por momentos de nostalgia y profunda alegría familiar, donde no faltaron los abrazos y las palabras dedicadas a una trayectoria artística impecable.

Su hija Laura Novoa compartió de cerca cada instante de la reunión y expresó el orgullo que siente por el camino recorrido por su padre. Durante la celebración, la actriz manifestó públicamente: "Hoy cumple 89 años mi papá".

El encuentro contó con una ambientación íntima y sencilla, cuyo costo estimado para la organización rondó los $150000. Los asistentes compartieron una cena tranquila que concluyó con una torta artesanal y el tradicional canto de feliz cumpleaños.

A lo largo de la velada, colegas de la industria del espectáculo hicieron llegar sus saludos a través de llamadas y mensajes digitales. El emotivo brindis final consolidó un nuevo aniversario para una de las figuras más queridas de la escena nacional.