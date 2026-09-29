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El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura
POR REDACCIÓN
El reconocido actor Pepe Novoa celebró sus 89 años rodeado del afecto de sus seres queridos. La jornada estuvo marcada por momentos de nostalgia y profunda alegría familiar, donde no faltaron los abrazos y las palabras dedicadas a una trayectoria artística impecable.
Su hija Laura Novoa compartió de cerca cada instante de la reunión y expresó el orgullo que siente por el camino recorrido por su padre. Durante la celebración, la actriz manifestó públicamente: "Hoy cumple 89 años mi papá".
El encuentro contó con una ambientación íntima y sencilla, cuyo costo estimado para la organización rondó los $150000. Los asistentes compartieron una cena tranquila que concluyó con una torta artesanal y el tradicional canto de feliz cumpleaños.
A lo largo de la velada, colegas de la industria del espectáculo hicieron llegar sus saludos a través de llamadas y mensajes digitales. El emotivo brindis final consolidó un nuevo aniversario para una de las figuras más queridas de la escena nacional.