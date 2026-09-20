El Gobierno de San Juan informó que el Festi Joven 2026, previsto originalmente para este domingo 20 de septiembre, fue reprogramado por el alerta vigente por viento Zonda. La nueva fecha será el lunes 21 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar.

La decisión se tomó debido a las condiciones meteorológicas previstas para la jornada, con posibilidad de fuertes ráfagas. Desde el Gobierno señalaron que la medida tiene como objetivo priorizar el cuidado y la seguridad de quienes participen del evento.

Una celebración para jóvenes y familias

El Festi Joven había sido anunciado como una celebración por el Día de la Juventud y el Día del Estudiante, con actividades para jóvenes y familias sanjuaninas en distintos sectores del Parque de Mayo. La propuesta contemplaba música, juegos y actividades deportivas y recreativas durante la tarde y la noche.

Además, estaba prevista una transmisión online para que la celebración pudiera seguirse desde cualquier lugar a través de YouTube. La cobertura había sido anunciada para comenzar a las 16 y centrarse en el escenario Mayor, con artistas de distintos géneros musicales.

Mantiene lugar y horario

Con la reprogramación, la actividad se realizará finalmente el lunes 21 de septiembre, manteniendo el lugar y el horario que habían sido establecidos. De esta manera, quienes tenían previsto asistir deberán tener en cuenta el cambio de fecha.

La modificación responde al alerta vigente por viento Zonda y a la posibilidad de fuertes ráfagas durante este domingo. El Gobierno provincial comunicó la decisión con el objetivo de resguardar a quienes participan de la celebración.