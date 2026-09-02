El Festi Joven 2026 tendrá una programación íntegramente sanjuanina

El Gobierno de San Juan ya trabaja en la organización del Festi Joven 2026, una propuesta destinada a celebrar el Día de la Juventud con música y actividades artísticas en el Parque de Mayo. El evento tendrá como eje la participación de artistas sanjuaninos y contará con cuatro escenarios distribuidos en el predio.

El anuncio fue realizado por Carlos Platero, ministro de Desarrollo Humano y Familia, quien explicó que la organización se lleva adelante desde la Dirección de Juventud, en conjunto con los ministerios de Cultura, Turismo y Deporte, Educación y Salud, además de la Secretaría de Deportes.

La actividad volverá a desarrollarse en el mismo espacio utilizado en ediciones anteriores, debido a las características del predio y su capacidad para recibir a una importante cantidad de jóvenes y familias.

Cuatro escenarios para artistas sanjuaninos

Una de las principales novedades de esta edición será la ampliación de los espacios destinados a las presentaciones artísticas. El escenario principal estará destinado a artistas, cantantes y grupos sanjuaninos con trayectoria, mientras que habrá otros dos escenarios de menor tamaño para músicos y artistas emergentes.

El cuarto escenario estará destinado a academias folclóricas, grupos de danza y otras propuestas artísticas de la provincia. Platero remarcó que el objetivo es aprovechar la jornada para brindar un espacio de difusión a los artistas locales y permitir que distintas expresiones culturales formen parte de los festejos.

“Van a ser todos artistas provinciales, dándole la posibilidad y mostrando nuestros artistas, los cuales tienen un gran nivel”, señaló el ministro.

La programación incluirá a algunas de las bandas y artistas que actualmente tienen mayor presencia en la escena musical sanjuanina, aunque todavía no se difundió la grilla definitiva.

Convocatoria para artistas emergentes

La Dirección de Juventud será la encargada de recibir las propuestas para participar en los escenarios menores. Los artistas interesados deberán presentarse ante el organismo, que posteriormente realizará la selección.

Según explicó Platero, la intención es brindar oportunidades a la mayor cantidad posible de participantes. Los escenarios comenzarán a funcionar desde temprano para permitir que los artistas seleccionados puedan presentar sus propuestas durante la jornada.

Seguridad y participación familiar

Además de la programación artística, el Gobierno prepara un operativo de seguridad para el evento. La Secretaría de Seguridad trabajará en la planificación de las medidas destinadas a garantizar el normal desarrollo de la jornada y brindar un espacio seguro para quienes asistan.

La convocatoria no estará limitada exclusivamente a jóvenes. Desde la organización señalaron que también se espera la presencia de familias, en una jornada abierta para compartir actividades y espectáculos al aire libre.