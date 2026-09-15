El FestiJoven tendrá un operativo con 290 policías en el Parque de Mayo

El FestiJoven 2026 contará con un amplio operativo de seguridad este domingo 20 de septiembre en el Parque de Mayo, donde se desarrollará la propuesta organizada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Para acompañar la jornada destinada a jóvenes y familias, la Policía de San Juan dispondrá de 290 efectivos de distintas direcciones y dependencias.

El dispositivo estará activo durante los turnos de mañana y tarde y tendrá como objetivo principal la prevención, el mantenimiento del orden y el acompañamiento de las personas que concurran al evento. La intención es garantizar condiciones de seguridad durante las distintas actividades previstas en el espacio verde.

Como parte del operativo se implementarán controles preventivos en los accesos al predio. Los ingresos estarán ubicados sobre avenida Libertador, antes de Lawn Tennis, en la intersección de Libertador y Las Heras, y también en Urquiza y San Luis y Urquiza y 25 de Mayo.

Qué elementos no estarán permitidos

Desde la organización recordaron que habrá restricciones para determinados elementos al momento de ingresar al predio. No se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas ni elementos punzantes.

En el caso de los cubiertos, únicamente estarán autorizados aquellos que sean descartables. Los asistentes no podrán ingresar con cuchillos o tenedores de metal, como parte de las medidas preventivas previstas para la jornada.

La Policía también recomendó respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y evitar llevar objetos que puedan representar un riesgo para otras personas. Las autoridades remarcaron que la colaboración de los asistentes será importante para mantener las condiciones de seguridad durante el encuentro.

También habrá operativos en eventos deportivos

El despliegue policial del domingo no estará concentrado únicamente en el Parque de Mayo. La fuerza también asignará efectivos a dos eventos deportivos que tendrán lugar durante la misma jornada.

100 policías estarán destinados al partido de San Martín, mientras que otros 50 efectivos serán afectados al encuentro entre Unión y Desamparados.

De esta manera, la Policía de San Juan reforzará la presencia preventiva en los distintos sectores donde se espera concentración de público, con dispositivos diferenciados para cada actividad.