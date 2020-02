El Festival de San Sebastián presentó un informe de género que muestra una gran disparidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián elaboró por primera vez un informe que recoge estadísticas de su edición 2019, el cual arrojó que el 70 por cientos de los filmes tuvieron hombres como cabeza de equipo, algo que contradice a secciones como cortometrajes o primeras y segundas películas.



La organización del evento sacó como una primera conclusión que si bien las mujeres acceden a la industria, el principal problema a atacar es que no se mantienen dentro de la misma.



"Una primera conclusión de este informe indica que la dificultad no reside tanto en el acceso de las cineastas a la industria cinematográfica como en su permanencia", señaló el comunicado del festival.



Según el reporte, los números se basaron tanto en las 3.013 películas inscritas para la edición 2019, que luego se extendieron a las 150 seleccionadas y proyectadas en la Sección Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Nest, Culinary Zinema, Made in Spain, Zinemira y Velódromo.



"De media, el porcentaje de participación del género que se identifica como masculino se sitúa en un 70% frente al 30% del género femenino. Esta situación se repite -con variaciones que oscilan entre el 10% y el 40% de implicación de las profesionales del género femenino- en las seis categorías examinadas: dirección, producción, guion, montaje, fotografía y música", sostuvo el texto.



En la 67 edición, la sección New Directors, que acoge las primeras y segundas obras de sus cineastas, se programaron más obras de directoras, guionistas y montadoras (60-40%, aproximadamente) y en Nest, que reúne los cortometrajes de estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo, han sido seleccionados los trabajos de más directoras, productoras, montadoras y directoras de fotografía, aunque aquí la diferencia se acerca más a un 50/50.



Lo mismo sucedió en el desarrollo de proyectos Ikusmira Berriak, donde las cineastas también fueron mayoría.



"Por tanto, la falta de que las siguientes investigaciones confirmen la tendencia, (el informe) señala que la dificultad no reside tanto en el acceso a la industria cinematográfica sino en su permanencia", concluyó la organización.



Sin embargo, al contrario de lo que sucede con los cineastas, el organigrama del festival presenta una gran disparidad en favor de las mujeres: la plantilla del Festival está compuesta por 6 trabajadores y 28 trabajadoras (82%) que trabajan entre diez y doce meses; de los doce departamentos en los que se estructura la organización del Festival, diez están dirigidos por mujeres; en el comité de dirección, integrado por siete personas, hay cuatro mujeres; en el comité de selección hay seis programadoras y seis programadores (único que mantiene un 50/50).