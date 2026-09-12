San Juan volverá a ser sede de uno de los encuentros musicales más destacados dedicados a la guitarra. El próximo miércoles 30 de septiembre se realizará la XXXII edición del Festival Guitarras del Mundo, con la participación de artistas de España, Argentina y la provincia.

La presentación comenzará a las 21:30 en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario y tendrá entrada libre y gratuita, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de una propuesta que reunirá diferentes estilos, trayectorias y expresiones vinculadas al instrumento.

La programación contará con la presencia de Rosalía Mogwli, de España; Jorge Jewsberry, representante de Argentina; y el músico sanjuanino Rolando García Gómez. Los tres artistas formarán parte de una noche que tendrá a la guitarra como protagonista y que integrará a San Juan dentro del circuito nacional del festival.

Un reconocimiento especial al Teatro del Bicentenario

Durante la jornada también se realizará un reconocimiento al Teatro del Bicentenario por su aporte al desarrollo de la cultura y de la identidad nacional.

La actividad se suma además a las propuestas desarrolladas en el marco de los 10 años del complejo cultural sanjuanino.

Guitarras del Mundo lleva más de tres décadas reuniendo intérpretes de distintas procedencias y acercando al público diferentes expresiones musicales. En esta oportunidad, el encuentro combinará nuevamente artistas internacionales, nacionales y locales en un mismo escenario.

El concierto será el miércoles 30 de septiembre, desde las 21:30, en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario, con acceso gratuito.