El festival "Maldita Primavera" reunirá a ocho bandas en el Salón Teobaldo

El sábado 20 de septiembre a las 20 horas se realizará el festival Maldita Primavera en el Salón Teobaldo, ubicado en Mendoza 515 norte. El evento contará con una programación musical diversa que incluirá las presentaciones de After Ojaio, Lucas Espinoza y Los Innombrables, El Ruido, Huaykil, El Último Bondi, Killer Distorsión, y los selectors Chizo y Flecha del Kongo.

La propuesta busca generar un espacio de celebración comunitaria para recibir la nueva estación año, combinando expresiones artísticas con emprendimientos locales. Además de las actuaciones musicales, el festival incluirá una feria de emprendedores, barra popular y patio de comidas.

Publicidad

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de la plataforma Imaxia bajo la búsqueda "Maldita Primavera" y en el local Breaking Beer, situado en Libertador 1538 norte. El evento se presenta como una oportunidad para visibilizar y disfrutar de la producción cultural sanjuanina en sus múltiples expresiones, convocando a la comunidad a participar de una propuesta con marcada identidad local.