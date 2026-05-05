El filoso gesto de Evangelina Anderson con el que apuntó a Demichelis

En la era digital actual un simple movimiento en redes sociales puede interpretarse como un mensaje entre líneas. Evangelina Anderson quedó en el centro de todas las miradas después de que se conociera un gesto que generó revuelo y abrió todo tipo de especulaciones. La encargada de sacar a la luz este detalle fue Pochi de Gossipeame quien compartió una captura que rápidamente se viralizó.

El foco del conflicto surgió cuando la modelo decidió darle un me gusta a una publicación que contenía una frase llamativa. El mensaje en cuestión decía que "La vida te dio otra oportunidad... si ya elegiste mal al papá, al menos elegí bien al padrastro". Como era de esperarse este detalle no pasó inadvertido y muchos usuarios interpretaron el gesto como un claro palito dirigido a su expareja y padre de sus hijos Martín Demichelis.

Sin embargo esta no es la única lectura que circula ya que el mensaje podría no estar dirigido a nadie en particular. Algunos sugieren que el posteo podría reflejar un posible deseo personal de la artista. Bajo esta perspectiva se cree que ella estaría abierta a una nueva relación con la condición clave de que esa persona sea la indicada para ocupar un rol importante en la vida de sus hijos.